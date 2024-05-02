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  4. Çanakkale Savaşları'nın bilinmeyeni bu belgelerle ortaya çıktı

Çanakkale Savaşları'nın bilinmeyeni bu belgelerle ortaya çıktı

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Çanakkale Kara Savaşları’nda çetin mücadeleler yaşanırken, her iki taraf bir yandan da broşürlerle propaganda savaşı verildiğinin kanıtı ortaya çıktı.

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