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Çanakkale Savaşlarıyla ilgili ezber bozan keşlif

Üzerinden 109 yıl geçen Çanakkale Savaşları'yla ilgili yapılan bir araştırmada 57'nci alayın tamamının şehit olmadığı tespit edildi.

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