Anasayfa Video Galeriler Gündem Çanakkale Savaşlarıyla ilgili ezber bozan keşlif Çanakkale Savaşlarıyla ilgili ezber bozan keşlif 13 Mart 2024 Çarşamba Saat: 11:50 Üzerinden 109 yıl geçen Çanakkale Savaşları'yla ilgili yapılan bir araştırmada 57'nci alayın tamamının şehit olmadığı tespit edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f168e638cd28afb7033d03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cinsel istismar zanlısı beraat etti, 3 genç kız isyan etti İstanbul'da çamur yağdı; oto yıkamacılar bayram etti Kadınların saç saça baş başa kavgasını erkekler bile ayıramadı Japon şirketin roketi havada infilak etti! İstanbul'da rezidansta yangın paniği Hırka-i Şerif ziyarete açılıyor Zafer Partisi'nin seçim çadırını ateşe verdiler 7 ilde eş zamanlı operasyonlar: 3 suç örgütü daha çökertildi Mansur Yavaş: ''Ne PKK’yı ne Hizbullah’ı savunan kimseyle yan yana gelmeyiz''