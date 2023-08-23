Anasayfa Video Galeriler Gündem Çanakkale yangınında kurtarma ekibi ölümden döndü Çanakkale yangınında kurtarma ekibi ölümden döndü 23 Ağustos 2023 Çarşamba Saat: 14:50 Güncelleme: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 14:50 Çanakkale’de çıkan orman yangına hem havadan hem de karadan müdahale devam ederken, yangınla mücadeleye gelen arama kurtarma görevlisinin alevlere müdahale ettiği sırada üzerine ağaç devrildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e5f2848ab7f371235d6337" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 6 terörist daha etkisiz hale getirildi Çanakkale'deki yangın böyle başlamış Konutta 1,20 faizli, 180 ay vadeli konut kredisi beklentisi Selçuk Bayraktar'dan ''yapay zekalı İHA'' müjdesi İmamoğlu ''fırından yeni çıktı'' diyerek duyurdu: İstanbullulara bir müjde daha 22 yıl sonra kavuştu, 2,5 yıl restore etti, şimdi satmak zorunda! Türkiye'nin turizm cennetinde salgın alarmı Cennet cehenneme döndü; binlerce balık kıyıya vurdu! İstanbul'u kirleten gemiye rekor ceza