Çanakkale yangınında kurtarma ekibi ölümden döndü

Çanakkale’de çıkan orman yangına hem havadan hem de karadan müdahale devam ederken, yangınla mücadeleye gelen arama kurtarma görevlisinin alevlere müdahale ettiği sırada üzerine ağaç devrildi.

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