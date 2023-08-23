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Çanakkale yangınında kurtarma ekibi ölümden döndü

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Çanakkale’de çıkan orman yangına hem havadan hem de karadan müdahale devam ederken, yangınla mücadeleye gelen arama kurtarma görevlisinin alevlere müdahale ettiği sırada üzerine ağaç devrildi.

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