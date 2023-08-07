Anasayfa Video Galeriler Gündem Çanakkale Zaferi'nin o fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı Çanakkale Zaferi'nin o fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı 07 Ağustos 2023 Pazartesi Saat: 12:11 Güncelleme: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 12:11 Çanakkale Zaferi sırasında çekildiği iddia edilen bu fotoğrafla ilgili gerçek 108 yıl sonra ortaya çıktı... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d0b537ce532d17b26339e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Esad'ın eşi Esma Esad'tan yıllar sonra bir ilk Denizde kaybolmuştu... 35 saat sonra kurtarıldı Ev sahibinden kiracısına ''yok artık'' dedirten tuzak Vietnam'da bir Türk vatandaşı sokak ortasında katledildi Güpe gündüz akıl almaz hırsızlık anı kamerada Enkaza dönen ilimizdeki deprem konutlarının son hali görüntülendi Burası İstanbul'un su kaynağı Terkos gölü: Sular gitti, tarih çıktı! Geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! Konserve kutusuna döndü