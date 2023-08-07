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  4. Çanakkale Zaferi'nin o fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı

Çanakkale Zaferi'nin o fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı

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Çanakkale Zaferi sırasında çekildiği iddia edilen bu fotoğrafla ilgili gerçek 108 yıl sonra ortaya çıktı...

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