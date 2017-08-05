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  3. 05 Ağustos 2017 14:45

Çanakkalede 29 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan’a geçmek isteyen 29 Suriyeli kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

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