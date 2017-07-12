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  3. 12 Temmuz 2017 18:45

Çanakkalede 40 kaçak yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 40 kaçak göçmen yakalandı.

Video Galeri
nın fotoğraf sergisine vatandaşlar yoğun ilgi
nın fotoğraf sergisine vatandaşlar yoğun ilgi
Video Galeri
Halı sahanın ortasında ölüm kamerada
Halı sahanın ortasında ölüm kamerada
Video Galeri
Otizmli çocuklara özel uygulama
Otizmli çocuklara özel uygulama
Video Galeri
FSMVÜden 15 Temmuzun 1. yıldönümüne özel panel
FSMVÜden 15 Temmuzun 1. yıldönümüne özel panel
Video Galeri
Ethem Sancak: “Doğu kendine geldi, Batı bunu anlamalı”
Ethem Sancak: “Doğu kendine geldi, Batı bunu anlamalı”
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Polis, yaşlı ve hasta olan kadını elleriyle besledi
Polis, yaşlı ve hasta olan kadını elleriyle besledi