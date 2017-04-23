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  3. 23 Nisan 2017 18:15

Çanakkalede 51 kaçak yakalandı

Çanakkale’de Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek için tekneyle denize açılan 51 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalandı.

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