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Çanakkale'de büyük orman yangını

Çanakkale’nin merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde orman yangını çıktı.

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