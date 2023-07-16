Anasayfa Video Galeriler Gündem Çanakkale'de büyük orman yangını Çanakkale'de büyük orman yangını 16 Temmuz 2023 Pazar Saat: 21:40 Çanakkale’nin merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde orman yangını çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b43997e7f026265e0c12e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Üniversite hastanesinde ''ölümcül'' koleksiyon İstanbul'da korkutan yangın 81 yaşında DGS'ye girdi! Hatay'da orman yangını! Yerleşim yerlerine sıçradı Usta sanatçı Tanju Tuncel son yolculuğuna uğurlandı 1 dakikada 2 milyon liralık hırsızlık! Alarma aldırış etmediler İstanbul'da ölümüne eğlence! Köprüden denize atladılar Mustafa Sarıgül'den sosyal medyayı sallayan zam tepkisi Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem'in bu görüntüleri tepki çekti