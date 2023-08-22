Anasayfa Video Galeriler Gündem Çanakkale’de büyük yangın: Alevler evlere ulaştı Çanakkale’de büyük yangın: Alevler evlere ulaştı 22 Ağustos 2023 Salı Saat: 23:00 Çanakkale Kayadere köyü yakınlarında çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahaleye ediyor. Yangın nedeniyle bazı köyler tahliye edildi. Alevler Yağcılar köyündeki evlere ulaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e513d5d0353b7df35cccc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kabe'de şiddetli yağış ve fırtına Bilecik'te çıkan orman yangını Bursa'ya sıçradı Ev sahibi kapıya dayandı; ortalık karıştı Çanakkale’de büyük orman yangını: Köyler boşaltıldı, yol trafiğe kapatıldı Meteoroloji uzmanı açıkladı: Bunaltıcı sıcaklar devam edecek mi? Ünlü oyuncu Olgun Şimşek trafik kazası geçirdi 3 milyon yıllık mağara hem serinletiyor, hem hastalara şifa dağıtıyor Dünyada eşi benzeri yok! 8 asırlık tarihi mekan ziyarete kapatıldı Burası Türkiye'nin bungalov kenti! Önüne gelen bu işe giriyor