Çanakkale’de büyük yangın: Alevler evlere ulaştı

Çanakkale Kayadere köyü yakınlarında çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahaleye ediyor. Yangın nedeniyle bazı köyler tahliye edildi. Alevler Yağcılar köyündeki evlere ulaştı.

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