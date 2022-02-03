Anasayfa Video Galeriler Gündem Çanakkale'de çay taştı; araçlar sular altında Çanakkale'de çay taştı; araçlar sular altında 03 Şubat 2022 Perşembe Saat: 11:30 Çanakkale'nin Biga ilçe merkezinden geçen Kocabaş Çayı, gece boyunca aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle taştı. Çay kenarındaki bir otoparkta, araçlar suya gömüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61fb92b5b5089d58c77b8dd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Migros Depo işçileri de iş bıraktı Atiba'nın golü ortalığı karıştırdı! Rakip kaleci bile inanamadı Metrobüste bıçaklı saldırgan dehşeti! Yaralılar var! Erdoğan'ı şaşırtmıştı: Ceren Ece Öksüz o diyaloğu anlattı İstanbul'da Zafer Partisi lideri Özdağ'a büyük ilgi Kar yağışı İstanbul'a geri döndü! Türkiye-Ermenistan arasında karşılıklı uçuşlar yeniden başladı Cem Küçük ve Ersan Şen canlı yayında birbirine girdi Tek tek anlattı: Sebze ve meyve fiyatlarında büyük vurgun....