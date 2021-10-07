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  4. Çanakkale'de denizdeki yunusları görünce peşlerine takıldı ve...

Çanakkale'de denizdeki yunusları görünce peşlerine takıldı ve...

Çanakkale'de bir balıkçı denizde yunusları görünce peşlerine düştü ve 15 bin adet lüfer yakaladı.

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