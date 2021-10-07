Anasayfa Video Galeriler Gündem Çanakkale'de denizdeki yunusları görünce peşlerine takıldı ve... Çanakkale'de denizdeki yunusları görünce peşlerine takıldı ve... 07 Ekim 2021 Perşembe Saat: 09:05 Çanakkale'de bir balıkçı denizde yunusları görünce peşlerine düştü ve 15 bin adet lüfer yakaladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/615e8e1f1bbd8547e056e163" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Müge Anlı’da stüdyo gelen bu telefonla buz kesti Toptancılar halinde yangın! Alevler geceyi aydınlattı İstanbul'un köprüleri ''Serebral Palsi'' için yeşile büründü ''Barınamıyoruz'' diyen öğrencilerden İstanbul'da battaniyeli yürüyüş Sadakatsiz'e damga vuran sahne Ailesinin durumu kötü olduğu için üniforma alamayan öğrenci okula alınmadı Mehmet Ali Erbil Ece Ronay'ın nişanlısı ile buluştu Saadet Partili il başkanı aracında ölü bulundu Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil'e suç duyurusu! ''50 bin lira teklif etti''