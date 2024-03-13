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Çanakkale'de dev hortum kamerada

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Çanakkale'nin Biga ilçesi açıklarında denizde oluşan hortum görenleri tedirgin etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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