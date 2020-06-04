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  3. 04 Haziran 2020 09:15

Çanakkale'de hortum paniği! O anlar kamerada

Çanakkale’nin Biga ilçesinde meydana gelen hortum vatandaşları tedirgin etti. Nadir görülen doğa olayı, farklı kişilerce saniye saniye cep telefonuyla kayıt altına alındı.

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