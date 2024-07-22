Anasayfa Video Galeriler Gündem Çanakkale'de korkutan deprem: Çevre illerde de hissedildi Çanakkale'de korkutan deprem: Çevre illerde de hissedildi 22 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 18:16 Güncelleme: 22 Temmuz 2024 Pazartesi 18:16 Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/669e77da74fda905de00b633" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sürücüler dikkat: Bolu Dağı Tüneli'nde 50 gün sürecek çalışma İstanbul'un barajları hızla boşalıyor: İşte doluluk oranları İstanbul alev aldı; vatandaş boğaza koştu 7 terörist daha etkisiz hale getirildi Sahilde terör halayı rezaleti: Bebek katili için slogan attılar Yunan sahil güvenliğinin göçmenleri ölüme ittiği anlar kamerada Tekirdağ'da orman yangını Sahilde kadınlar birbirine girdi: Saç saça baş başa kavga kamerada Uzman isim Türkiye'yi bekleyen acı gerçeği açıkladı: ''Tehlike çanları acı acı çalmaya başladı''