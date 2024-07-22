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  4. Çanakkale'de korkutan deprem: Çevre illerde de hissedildi

Çanakkale'de korkutan deprem: Çevre illerde de hissedildi

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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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