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  4. Çanakkale'de korkutan yangın: Alevler antik kente sıçradı

Çanakkale'de korkutan yangın: Alevler antik kente sıçradı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde makilikte çıkan yangın, Assos Antik Kenti'ne sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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