Anasayfa Video Galeriler Gündem Çanakkale'de korkutan yangın: Alevler antik kente sıçradı Çanakkale'de korkutan yangın: Alevler antik kente sıçradı 26 Haziran 2024 Çarşamba Saat: 18:01 Güncelleme: 26 Haziran 2024 Çarşamba 18:01 Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde makilikte çıkan yangın, Assos Antik Kenti'ne sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/667c2d4c85820fde9b075753" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gebze'de fabrikada korkutan yangın Erdoğan - Bahçeli görüşmesi başladı Erdoğan ile muhabirin ''oje'' diyaloğu sosyal medyayı salladı: ''Ben mi rüyadayım?'' 75 gün sürecek: Metrobüs durağında yenileme çalışması başladı Milli Eğitim Bakanı Tekin'den ''taban maaş'' açıklaması Türkiye at yarışı sektörü yeni bir vizyonla buluşuyor Çanakkale'nin derinliklerinde vahşet: Dalgıcın karşılaştığı manzara şoke etti Oğuzhan Uğur rap performansıyla izleyicinin aklını başından aldı 31 ilde düğmeye basıldı: Yüzlerce gözaltı var