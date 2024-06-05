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Çanakkale'de orman ve tarım arazilerini alevler sardı

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 5 dönüm ormanlık alan, 11 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

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