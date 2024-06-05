Anasayfa Video Galeriler Gündem Çanakkale'de orman ve tarım arazilerini alevler sardı Çanakkale'de orman ve tarım arazilerini alevler sardı 05 Haziran 2024 Çarşamba Saat: 16:00 Çanakkale'de tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 5 dönüm ormanlık alan, 11 dönüm tarım arazisi zarar gördü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66606171cc819581d606eb43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Usta oyuncu Fatma Karanfil'e son görev Antalya yanıyor... Sıcaklık 45 dereceye dayandı, ortaya bu manzaralar çıktı Bayram tatilinde Bodrum'a gideceklere kötü haber İki kız kardeşin esrarengiz ölümü Görevden alınan belediye başkanına hapis cezası Türkiye'nin eşsiz cennetinde, yeşil, mavi ve beyaz kavuştu Türkiye'nin mis kokan altını: 4 tondan 1 litre çıkıyor, litresi 400 bin TL'ye satılıyor THY'ye 30 bin TL'yi veren uçuş korkusunu yeniyor Akılalmaz sağlamlık testi: İçinde insan varken denediler