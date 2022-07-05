Anasayfa Video Galeriler Gündem Çanakkale'de orman yangını Çanakkale'de orman yangını 05 Temmuz 2022 Salı Saat: 15:10 Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c42a371d0c917ae4430f83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da korkunç olay! 97 yaşındaki alzheimer hastası kadın böyle kurtarıldı İstanbul trafiğinde yine ''yol verme'' dehşeti Rize'de olay olan ''Göktaşı'' iddiası Esra Ezmeci'nin yeni programı Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya'da şok eden yasak aşk iddiası Genç kadın ayı saldırısından böyle kurtuldu Menderes Belediye Başkanı gözaltına alındı Siyahi kadınla tokalaşan başbakandan tepki çeken hareket İstanbul'da hareketli anlar! Terör şüphelisi kaçtı, polis kovaladı Spor yapan Ece Seçkin kendini sansürledi