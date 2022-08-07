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Çanakkale’de orman yangını

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Çakılköy köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

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