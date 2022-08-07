Anasayfa Video Galeriler Gündem Çanakkale’de orman yangını Çanakkale’de orman yangını 07 Ağustos 2022 Pazar Saat: 17:25 Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Çakılköy köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62efcb56ab05875ab667f393" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Vakalar patladı, 80 bin turist mahsur kaldı! TL eriyince küçük Bulgaristan'a dönen Edirne'de Türkçe silindi! Erdoğan TOGG'u test edip tarih verdi Türkiye'nin milli gururu TOGAN havalandı Yunanistan Deniz Kuvvetleri yine suçüstü yakalandı İstanbul'da korkunç cinayet! Döve döve öldürüp sokağa attılar Türkiye'nin bir zamanlar gizli cennetiydi... Arap turistler hücum etti! Adım atacak yer yok Türkiye bunu da gördü: Boş börek satışı başladı! Merve Boluğur gazetecileri böyle fırçaladı