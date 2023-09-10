  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Çanakkale’de orman yangını

Çanakkale’de orman yangını

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Ünlü vücut geliştirmeci ölü olarak bulundu
Felçli hastaya şiddet kamerada!
İstanbul'da güpe gündüz genç kıza korkunç saldırı
Bu minik dev Antalya'da bir ağacı devirdi
Edirne'de yangın zincirleme kazaya yol açtı: 2 ölü var!
İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar: Caddede yürüyen kadını, araca bindirip kaçırdılar
Fas'taki depremde ölü sayısı bini aştı
Hülya Avşar'ın bikinili köylü kızı şovu olay oldu
Güzel oyuncudan şoke eden itiraf: ''Şiddet görüyorum!''