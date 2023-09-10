Anasayfa Video Galeriler Gündem Çanakkale’de orman yangını Çanakkale’de orman yangını 10 Eylül 2023 Pazar Saat: 21:25 Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64fe0a12d7f0cd2f6e1de163" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ünlü vücut geliştirmeci ölü olarak bulundu Felçli hastaya şiddet kamerada! İstanbul'da güpe gündüz genç kıza korkunç saldırı Bu minik dev Antalya'da bir ağacı devirdi Edirne'de yangın zincirleme kazaya yol açtı: 2 ölü var! İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar: Caddede yürüyen kadını, araca bindirip kaçırdılar Fas'taki depremde ölü sayısı bini aştı Hülya Avşar'ın bikinili köylü kızı şovu olay oldu Güzel oyuncudan şoke eden itiraf: ''Şiddet görüyorum!''