  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'de orman yangını

Güncelleme:

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına, havadan ve karadan müdahale başladı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da otomobil tramvaya çarptı
İstanbul'da otomobil tramvaya çarptı
Çeşme'de orman yangını: Evler tahliye edildi
Çeşme'de orman yangını: Evler tahliye edildi
17 terörist etkisiz hale getirildi
17 terörist etkisiz hale getirildi
Profesyonel sporcu 3 kişiyi döve döve hastanelik etti
Profesyonel sporcu 3 kişiyi döve döve hastanelik etti
Erdoğan, ''15 Temmuz'a oyun diyenleri affetmeyeceğiz''
Erdoğan, ''15 Temmuz'a oyun diyenleri affetmeyeceğiz''
Üniversite laboratuvarında korkutan yangın
Üniversite laboratuvarında korkutan yangın
27 ilde FETÖ'cülere kıskaç: Çok sayıda gözaltı var
27 ilde FETÖ'cülere kıskaç: Çok sayıda gözaltı var
Dünyanın en yaşlı ve en minik memelisi Türkiye'de bulundu
Dünyanın en yaşlı ve en minik memelisi Türkiye'de bulundu
Uzmanı uyardı: Su sebillerinde büyük tehlike
Uzmanı uyardı: Su sebillerinde büyük tehlike