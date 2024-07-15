Anasayfa Video Galeriler Gündem Çanakkale'de orman yangını Çanakkale'de orman yangını 15 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 16:26 Güncelleme: 15 Temmuz 2024 Pazartesi 16:26 Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına, havadan ve karadan müdahale başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6695239b79f248554f0818b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da otomobil tramvaya çarptı Çeşme'de orman yangını: Evler tahliye edildi 17 terörist etkisiz hale getirildi Profesyonel sporcu 3 kişiyi döve döve hastanelik etti Erdoğan, ''15 Temmuz'a oyun diyenleri affetmeyeceğiz'' Üniversite laboratuvarında korkutan yangın 27 ilde FETÖ'cülere kıskaç: Çok sayıda gözaltı var Dünyanın en yaşlı ve en minik memelisi Türkiye'de bulundu Uzmanı uyardı: Su sebillerinde büyük tehlike