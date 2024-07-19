Anasayfa Video Galeriler Gündem Çanakkale'de orman yangını Çanakkale'de orman yangını 19 Temmuz 2024 Cuma Saat: 17:21 Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/669a76867164a8ce770ff093" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Diyarbakırlı hastadan suç duyurusu: Koronavirüs salgınında beni kobay olarak kullandılar Karayolu çöktü, yol trafiğe kapandı Gazı açıp intihar etmekten vazgeçen kişi, sigara yakınca ev havaya uçtu Antalya'da tarlada milyonluk nöbet kamerada... Onlar ne sebze, ne de meyve... THY'nin bilet ve rezervasyon işlemleri durdu: 84 sefer iptal edildi Kriz Banka ATM'lerini de vurdu: ATM'ye giden eli boş dönüyor Küresel yazılım sorunu hava trafiğine böyle yansıdı CHP'den TÜİK hakkında suç duyurusu Marmara ve Çanakkale'nin hayaletleri görüntülendi