Anasayfa Video Galeriler Gündem Çanakkale’de orman yangını Çanakkale’de orman yangını 15 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 13:12 Güncelleme: 15 Ağustos 2024 Perşembe 13:12 Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66bdd4745fa4b3b31e005323" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eğlence mekanı çıkışında kıyamet koptu 73 terörist etkisiz daha etkisiz hale getirildi Hiç görmediği babasından kalan miras hayatını kararttı Antalya yokuşlarını Tokyo Drift sahnesine çeviren maganda yakalandı İstanbul semalarında korku dolu anlar: ''Vallahi çarpmadık herhalde. Dikkat ederek indik'' Bodrum'a yabancı turist akını, rakam 1 milyona yaklaştı Yok böyle hırsızlık: 1 ton bağırsak çaldılar İzmir'de 8 bin yıllık tarihi keşif... İstanbul E-5'te halaycılar trafiği kesip, halay çekti