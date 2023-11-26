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Çanakkale’de sel ve fırtına boğazın rengini değiştirdi

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Fırtına ve sel nedeniyle Çanakkale’de dağlardan inen sel suları, Çanakkale Boğazı’nda suyun rengini değiştirdi.

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