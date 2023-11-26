Anasayfa Video Galeriler Gündem Çanakkale’de sel ve fırtına boğazın rengini değiştirdi Çanakkale’de sel ve fırtına boğazın rengini değiştirdi 26 Kasım 2023 Pazar Saat: 22:25 Güncelleme: 26 Kasım 2023 Pazar 22:25 Fırtına ve sel nedeniyle Çanakkale’de dağlardan inen sel suları, Çanakkale Boğazı’nda suyun rengini değiştirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65639bbb757d94149102b977" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fırtınada yıldırımın düştüğü an kamerada Türkiye'nin yerli ''KARAOK''u 12'den vurdu Beren Saat'in Son Çağrı'daki erotik sahnesi olay oldu Bir aile içi katliam daha: Eşini katletti, annesini yaraladı Şiddetli rüzgarda üzerine ağaç devrilen midibüs hurdaya döndü Adana'da su borusu patladı, yollar nehre döndü Fuhuş operasyonunda polisi şoke eden liste Çocuk parkı alevler içinde kaldı! Kundaklama iddiası var İstanbul'da deniz taştı, evler sular altında kaldı