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  3. 27 Nisan 2017 23:15

Çanakkalede şüpheli çanta paniği

Çanakkale'de banka ATM'lerinin bulunduğu alanda bir çöp kovası yanına bırakılan şüpheli çanta polisİ alarma geçirdi. Kontrollü olarak patlatılan çantadan giysiler çıktı.

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