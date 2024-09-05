Anasayfa Video Galeriler Gündem Çanakkale'de vahşet: 2 köpek silahla katledildi Çanakkale'de vahşet: 2 köpek silahla katledildi 05 Eylül 2024 Perşembe Saat: 15:05 Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 2 sokak köpeği silahla vurularak öldürüldü. Yaralanan bir köpek ise tedavi altına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d99e9dc89125ff820f3bc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Haftalık ders saatleri azaltılacak mı? Bakan Tekin açıkladı İstanbul trafiğinde otomobil alev alev yandı AYM ''sokak hayvanları'' düzenlemesi için kararını açıkladı İETT kaptanları hayat kurtardı Makedonya'da bir Türk vatandaşı Bakan Fidan'a sordu: ''Tayyip abi nasıl ?'' Bir katil koca daha: Önce mahalle esnafını sonra eşini öldürdü Özgecan'ın şüpheli ölümünde sevgilisine beraat Bir ilimiz İranlı turistlerle doldu: Otellerde yer yok Türk ve Fransız bilim insanlarından 15 yıllık çalışması tarihe geçti