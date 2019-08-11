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  3. 11 Ağustos 2019 12:55

Çanakkale’deki korkutan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’de Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu devam eden yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyüne yaklaşık 2 buçuk kilometre uzaklıkta olan arazide neden çıktığı belirlenemeyen ufak çaplı yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler, itfaiye ekiplerinin karadan tüm...

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