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Çanakkale'deki yangın böyle başlamış

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Çanakkale'de 20 saati aşkın devam eden ve geniş bir alana yayılan orman yangınının başlama anına dair görüntüler ortaya çıktı.

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