Anasayfa Video Galeriler Gündem Çanakkale'deki yangın böyle başlamış Çanakkale'deki yangın böyle başlamış 23 Ağustos 2023 Çarşamba Saat: 14:45 Güncelleme: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 14:45 Çanakkale'de 20 saati aşkın devam eden ve geniş bir alana yayılan orman yangınının başlama anına dair görüntüler ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e5f15afc3b2627d7512193" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çanakkale yangınında kurtarma ekibi ölümden döndü 6 terörist daha etkisiz hale getirildi Konutta 1,20 faizli, 180 ay vadeli konut kredisi beklentisi Selçuk Bayraktar'dan ''yapay zekalı İHA'' müjdesi İmamoğlu ''fırından yeni çıktı'' diyerek duyurdu: İstanbullulara bir müjde daha 22 yıl sonra kavuştu, 2,5 yıl restore etti, şimdi satmak zorunda! Türkiye'nin turizm cennetinde salgın alarmı Cennet cehenneme döndü; binlerce balık kıyıya vurdu! İstanbul'u kirleten gemiye rekor ceza