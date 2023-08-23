Çanakkale'deki yangın böyle başlamış

Çanakkale'de 20 saati aşkın devam eden ve geniş bir alana yayılan orman yangınının başlama anına dair görüntüler ortaya çıktı.

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