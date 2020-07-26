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  3. 26 Temmuz 2020 18:05

Çanakkale'den yine dumanlar yükseliyor! Gemi trafiği durduruldu

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

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