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Çanakkale'nin büyük AVM'sinde yangın paniği

Çanakkale’nin Biga ilçesinde Pakt Plus AVM’de 3’üncü katında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

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