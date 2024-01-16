Anasayfa Video Galeriler Gündem Çanakkale'nin büyük AVM'sinde yangın paniği Çanakkale'nin büyük AVM'sinde yangın paniği 16 Ocak 2024 Salı Saat: 12:06 Çanakkale’nin Biga ilçesinde Pakt Plus AVM’de 3’üncü katında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65a646fed1d9911a8403cc83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu'na bir kumpas videosu daha 28 ilde dev terör operasyonu: Onlarca gözaltı var MİT'ten PKK/YPG'ye bir darbe daha! Türkiye'nin doğa harikası: Kazdağları beyaz gelinliğini giydi Yanardağdan yayılan lavlar bir kasabayı yuttu! Lavların bir evi erittiği anlar kamerada Bir garip kaza: Bariyerlerde asılı kaldı, sürücü kaçtı Yolcu uçağında kıyamet koptu: Yolcu pilota saldırdı İstanbul'da mühendisin sır ölümü Mansur Yavaş: Personel ücretlerine Ocak 2024'te yüzde 70 zam yaptık