Çanakkale'nin en lezzetlisinde hasat başladı: Tadını Ruslar bizden iyi biliyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde toprak yapısı ve rüzgarın etkisiyle daha lezzetli yetişen coğrafi tescilli işarete sahip şeftali, iç pazarda olduğu kadar yurt dışında da büyük rağbet görüyor.

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