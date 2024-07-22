Anasayfa Video Galeriler Gündem Çanakkale'nin en lezzetlisinde hasat başladı: Tadını Ruslar bizden iyi biliyor Çanakkale'nin en lezzetlisinde hasat başladı: Tadını Ruslar bizden iyi biliyor 22 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 12:16 Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde toprak yapısı ve rüzgarın etkisiyle daha lezzetli yetişen coğrafi tescilli işarete sahip şeftali, iç pazarda olduğu kadar yurt dışında da büyük rağbet görüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/669e2387f4365d87c107bad3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yunan sahil güvenliğinin göçmenleri ölüme ittiği anlar kamerada Tekirdağ'da orman yangını Sahilde kadınlar birbirine girdi: Saç saça baş başa kavga kamerada Uzman isim Türkiye'yi bekleyen acı gerçeği açıkladı: ''Tehlike çanları acı acı çalmaya başladı'' Bir cani eş şiddeti daha: Sokak ortasında darp edip, ''hakkın ölüm, öleceksin'' diye bağırdı Faciadan dönüldü: Akaryakıt istasyonunda feci kaza Köprüde selfie çekerken denize düştü Amerika'ya taşınan Erdem Baş yeni işiyle herkesi şaşırttı Bu Osmanlı antikaları çöpten çıktı... Paha biçilemiyor