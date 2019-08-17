Çanakkale’ye yağmur yağdı, vatandaş dışarı deniz botuyla çıktı
17 Ağustos 2019 13:30
Çanakkale’ye yağmur yağdı, vatandaş dışarı deniz botuyla çıktı
Çanakkale’de bu sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış sonrası ilginç görüntüler ortaya çıktı. Bir vatandaşın dışarıya deniz botuyla çıkarak kürek çektiği görüldü. Sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağış sonrası Sanayi Sitesi’ndeki yollarda büyük su birikintileri oluştu. Durumu fark eden vatandaşlardan birisinin botunu alarak su birikintisi üzerinde kürek çekmeye...