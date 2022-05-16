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Canan Kaftancıoğlu sahneye çıktı, şiir okudu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Yargıtay kararının ardından şair Ataol Behramoğlu'nun 40. sanat yılı için düzenlenen etkinliğe katıldı. Kaftancıoğlu burada Behramoğlu'nun ''Beyaz İpek Gibi Yağdı Kar'' şiirini okudu.

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