Anasayfa Video Galeriler Gündem Canan Kaftancıoğlu sahneye çıktı, şiir okudu Canan Kaftancıoğlu sahneye çıktı, şiir okudu 16 Mayıs 2022 Pazartesi Saat: 00:40 CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Yargıtay kararının ardından şair Ataol Behramoğlu'nun 40. sanat yılı için düzenlenen etkinliğe katıldı. Kaftancıoğlu burada Behramoğlu'nun ''Beyaz İpek Gibi Yağdı Kar'' şiirini okudu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/628173451a5ec967293e1feb" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fenerbahçeliler, Trabzonsporlulara saldırdı, Marmaray savaş alanına döndü Kadına şiddete meydan dayağı Kadına şiddete meydan dayağı Trabzonsporlulardan Fenerbahçelilerin olduğu otobüse saldırı aspor muhabiri alay konusu oldu! Tepkiler çığ gibi büyüdü ''Suriyeliler dönsün'' diyenlere açık tehdit İstanbul Boğazı'nda müsilajdan sonra yeni kabus Herkes kira artışlarını konuşurken bu da oldu! Kiracısını eve kilitleyip polise koştu Sokak müzisyeni gencin flüt performansı viral oldu