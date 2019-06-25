  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 25 Haziran 2019 08:33

Canan Kaftancıoğlu'ndan Bahçeli'ye İzmir Marşı göndermesi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 23 Haziran seçimi öncesi İstanbul'a Mehter Marşı ile giriş yapan MHP lideri Bahçeli'ye İzmir Marşı ile gönderme yaptı.

Video Galeri
Bakan Soylu'dan Nagahan Alçı'ya: Yaptığınız hadsiz bir isnat
Bakan Soylu'dan Nagahan Alçı'ya: Yaptığınız hadsiz bir isnat
Video Galeri
Saroz’a batırılan dev uçaktan ilk görüntüler
Saroz’a batırılan dev uçaktan ilk görüntüler
Video Galeri
Feci kazanın kamera kayıtları ortaya çıktı
Feci kazanın kamera kayıtları ortaya çıktı
Video Galeri
Plajda şortunu indiren teşhirciye linç girişimi
Plajda şortunu indiren teşhirciye linç girişimi
Video Galeri
Yılanların aşk dansı kamerada
Yılanların aşk dansı kamerada
Video Galeri
Bodrum’da plajda şortunu çıkaran teşhirciye meydan dayağı
Bodrum’da plajda şortunu çıkaran teşhirciye meydan dayağı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM