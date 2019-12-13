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  3. 13 Aralık 2019 16:15

Canan Karatay hakkında suç duyurusu

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği, tavuk döner satan büfelerin önünden geçerken midesinin bulandığını söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay hakkında suç duyurusunda bulundu.

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