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  3. 01 Kasım 2019 14:40

Canan Karatay ''sofrada yeri yok'' dedi, üreticiler ayaklandı

Tavsiyeleri hep tartışılan Canan Karatay'ın ''Patlıcanın, yeşil biberin, domatesin kışın sofrada yeri yok'' sözü, Antalya Kumluca'daki üreticilerin tepkisi çekti.

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