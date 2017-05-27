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  3. 27 Mayıs 2017 21:15

Canan Karatay uyardı!..'Bağımlılık yapıyor'

İZMİR'in Çeşme İlçesi'nde bir toplantıya katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, ramazan pidesinde tıpkı ekmekteki gibi şeker bulunduğunu belirterek, kişiyi bağımlı hale getirdiğini söyledi.

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