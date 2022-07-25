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  4. Canan Karatay'dan İlber Ortaylı ve Celal Şengör'e: Utanmıyor musunuz bu halinizden

Canan Karatay'dan İlber Ortaylı ve Celal Şengör'e: Utanmıyor musunuz bu halinizden

İlber Ortaylı, Celal Şengör ile birlikte Fatih Altaylı'nın 'Teke Tek' programına konuk olduğunda Canan Karatay ile aralarında geçen diyalogu anlattı.

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