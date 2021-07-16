Anasayfa Video Galeriler Gündem Caner Erkin, canlı yayında takım arkadaşlarına küfür etti! Caner Erkin, canlı yayında takım arkadaşlarına küfür etti! 16 Temmuz 2021 Cuma Saat: 15:50 Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Caner Erkin, Topuk Yaylası'ndaki kampta takım arkadaşlarına ettiği küfürler canlı yayına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f18094658e6915e83ca7a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eşinin öldürdüğü özel harekat polisinin balkondan düştüğü anın görüntüsü ortaya çıktı Dehşete düşüren görüntüler: Alevlerin arasında kaldılar Genç çiftin asansördeki kanlı kavga kamerada Taksim Meydanı'nda bikinili turist şaşkınlığı Bozcaada yüzde 100 doldu! ''Rezervasyonsuz gelmeyin'' Perinçek ile emekli askerlerle arasında ''ahlaksız'' tartışması Bayram öncesi yürekleri sızlatan dram: 4 çocuk açlıktan baygın halde bulundu Mersin'de damat dehşeti AVM'de çocuğa şiddet! Savcı oradaydı zanlı yakalandı