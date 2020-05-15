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  3. 15 Mayıs 2020 16:25

Caner Erkin koronavirüs test sonucunu açıkladı

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

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