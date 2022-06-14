Anasayfa Video Galeriler Gündem Caner Toygar sağlık durumunu anlattı: Ağrıdan intihar edecek duruma geliyorum Caner Toygar sağlık durumunu anlattı: Ağrıdan intihar edecek duruma geliyorum 14 Haziran 2022 Salı Saat: 17:20 'Gelinim Olur musun?' ile hafızalara kazınan, pek çok hareketiyle zaman zaman gündeme gelen ve son olarak Esra Erol'un yanında çalışmaya başlayan Caner Toygar sağlık durumu hakkında bir video çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a89931855a7b272a04da33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türk televizyonlarınbda sonunda bu da oldu! Canlı yayında tuvaletini yapışını anbean canlandırdı Erdoğan'dan THY kararı! Uçakların gövdesinden kaldırılıyor Ankara yine yağmura teslim: Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı Sağlık Bakanlığı'nda kriz: ''Bakan gelmezse patlatırım!'' Bu da trafik sapığı! Başrolde yine yabancı uyruklu bir kendini bilmez var İstanbul'da düğün meydan savaşına döndü ''Çok yorgunum'' diyen gençler utansın! Yaş 70'i geçmiş ama iş bitmemiş... Genç kızın ölüm kalım savaşı kamerada İstanbul'da pes dedirten görüntü! Trafikte beton dökerek ilerledi