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Caner Toygar sağlık durumunu anlattı: Ağrıdan intihar edecek duruma geliyorum

'Gelinim Olur musun?' ile hafızalara kazınan, pek çok hareketiyle zaman zaman gündeme gelen ve son olarak Esra Erol'un yanında çalışmaya başlayan Caner Toygar sağlık durumu hakkında bir video çekti.

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