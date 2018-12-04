Caner ve Tolga ’derbi’ soruşturmasında ifade verdi
04 Aralık 2018 13:40
Caner ve Tolga ’derbi’ soruşturmasında ifade verdi
Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında çıkan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaşlı futbolcular Caner Erkin ve Tolga Zengin savcıya ifade verdi. Fenerbahçe-Beşiktaş arasında 19 Nisan 2018 tarihinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yaralandığı...