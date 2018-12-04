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  3. 04 Aralık 2018 13:40

Caner ve Tolga ’derbi’ soruşturmasında ifade verdi

Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında çıkan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaşlı futbolcular Caner Erkin ve Tolga Zengin savcıya ifade verdi. Fenerbahçe-Beşiktaş arasında 19 Nisan 2018 tarihinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yaralandığı...

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