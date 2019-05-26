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  3. 26 Mayıs 2019 15:04

Cani adam çocuğun boynunu kırmaya çalıştı !

Ukrayna'da bir adam, markette kasa sırası beklerken bir çocuğun boynunu kırmaya çalıştı. Cani adamın dehşet verici hareketi güvenlik kameralarına yansıdı.

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