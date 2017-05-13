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FETÖ'CÜ İŞ ADAMINI KAÇIRTAN PYD SORUSU !
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  3. 13 Mayıs 2017 09:15

Cani bakıcı yakalandı

Çocuğa işkence yapan Ukraynalı bakıcı, Marmaris'te yakalandı

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Başkentte KHK protestosuna polis müdahalesi: 12 gözaltı
Başkentte KHK protestosuna polis müdahalesi: 12 gözaltı
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Başkentte zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Başkentte zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
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Kılıçdaroğlu, Arı İnanı ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, Arı İnanı ziyaret etti
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Dev fuhuş operasyonu: 30 gözaltı
Dev fuhuş operasyonu: 30 gözaltı
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Hastane acilinde silahlı kavga: 3 yaralı
Hastane acilinde silahlı kavga: 3 yaralı
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Atatürk Havalimanında faciadan dönüldü
Atatürk Havalimanında faciadan dönüldü