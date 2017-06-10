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  3. 10 Haziran 2017 11:15

Canının değil, motorunun derdine düştü

Beylikdüzü’nde araçla bir motosiklet çarpışması sonrası yola savrularak yaralanan çocuk gözyaşları içinde, “motoru kaldırın, bana bir şey olmaz” dedi.

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Yürekleri ağza getiren görüntü
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