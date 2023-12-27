Anasayfa Video Galeriler Gündem Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde deprem Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde deprem 27 Aralık 2023 Çarşamba Saat: 16:40 Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/658c29614e83ceb860010ec3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR DEM Parti önünde Türk bayraklı, sarı torbalı protesto Otogarda dehşet! Şoför muavini ezerek öldürdü Küçük çocuk yemek aradığı çöp konteynırının altında kalarak öldü Kastamonu'da hayran bırakan kar manzarası! Havadan görüntülendi Adana Valiliği yakınında bomba alarmı Aldatılan kadın eşini sevgilisiyle minibüste bastı, kıyamet koptu! CHP'de bir belediye başkanı adaylıktan vazgeçti Siirt'in ''sarı altını'' bıttımın fiyatı dudak uçuklattı Pazarda şimdi de Çin kestanesi alarmı