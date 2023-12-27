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  4. Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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