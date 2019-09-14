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  3. 14 Eylül 2019 13:35

Çankırı'daki deprem anı kamerada

Çankırı'da peş peşe iki kez deprem meydana geldi. Ankara'da ve çevredeki diğer illerde de hissedilen depremlerin büyüklükleri 4,7 ve 4,8 olarak açıklandı.

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