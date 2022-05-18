Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı bomba iki kadın yakalandı Canlı bomba iki kadın yakalandı 18 Mayıs 2022 Çarşamba Saat: 17:40 İçişleri Bakanlığı, Afrin'de canlı bomba eylemi gerçekleştirmeye hazırlanan PKK/YPG'li iki kadın teröristin yakalandığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/628505626f71547e505df293" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Kurum'dan Salda Gölü paylaşımı Feribotta şoke eden olay! Poğaçayı yedikten sonra gözünü başka bir yerde açtı İstanbul'un burnunun dibinde dev hamam böceği istilası Üniversitede Arap öğrencilerle ülkücüler birbirine girdi Üniversitede Arap öğrencilerle ülkücüler birbirine girdi Marmara Denizi’ne mercan nakli operasyonu kamerada Türk profesör egzamanın ilacını buldu! İstanbul'un ''uçan'' hırsızı kamerada! Mahallenin maskotuna dönüştü Akşener: ''Kasımpaşalı Erdoğan değil, Beştepeli bay kriz''