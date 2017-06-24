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  3. 24 Haziran 2017 19:15

Canlı bombalar etkisiz hale getirildi

Hatay’da yapılan operasyonda, eylem yapmak için Suriye’den Türkiye’ye geçen 5 DEAŞ’lı canlı bomba Hatay’ın Altınözü ilçesinde yakalandı.

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Şişlide helikopter destekli dev uyuşturucu operasyonu
Şişlide helikopter destekli dev uyuşturucu operasyonu
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Ankarada feci kaza: 9u ağır 17 yaralı
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Portakal heykeller yükseliyor
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Kaza anı zırhlı araç kamerasına yansıdı
Kaza anı zırhlı araç kamerasına yansıdı