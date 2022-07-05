Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayın merakı yüzünden canından oluyordu: Korku dolu anlar kamerada Canlı yayın merakı yüzünden canından oluyordu: Korku dolu anlar kamerada 05 Temmuz 2022 Salı Saat: 18:10 Araç kullanırken sosyal medyadan canlı yayın yapan sürücünün kullandığı otomobil, otobüse çarparak devrildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c4545c2dba5b4812666603" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çanakkale'de orman yangını İstanbul'da korkunç olay! 97 yaşındaki alzheimer hastası kadın böyle kurtarıldı İstanbul trafiğinde yine ''yol verme'' dehşeti Rize'de olay olan ''Göktaşı'' iddiası Esra Ezmeci'nin yeni programı Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya'da şok eden yasak aşk iddiası Genç kadın ayı saldırısından böyle kurtuldu Menderes Belediye Başkanı gözaltına alındı Siyahi kadınla tokalaşan başbakandan tepki çeken hareket İstanbul'da hareketli anlar! Terör şüphelisi kaçtı, polis kovaladı