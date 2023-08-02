Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayın sırasında fabrika böyle patladı Canlı yayın sırasında fabrika böyle patladı 02 Ağustos 2023 Çarşamba Saat: 09:55 Bursa'nın İnegöl ilçesinde 10 fabrikaya sıçrayan yangında canlı yayın sırasında meydana gelen patlama kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c9fddef438003fd928f183" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 5 yıldızlı otelde pes dedirten olay! Ne bulduysa odasına götürmüş Tekel bayisinde daha önce yaşanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı İnanılmaz anlar! Gökkuşağına yıldırım çarptı! İstanbul'da otobüste akıl almaz tartışma kamerada CHP'nin ilk belediye başkan adayı belli oldu Türkiye'de vaşak popülasyonu artıyor: Yavrularıyla birlikte görüntülendi Canlı yayında çok konuşulacak İmamoğlu iddiası Şehir magandaları iş başında! Ambulansın önünü kesip saldırdılar Bursa'da 10 fabrika alevler içinde kaldı