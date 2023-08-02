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Canlı yayın sırasında fabrika böyle patladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 10 fabrikaya sıçrayan yangında canlı yayın sırasında meydana gelen patlama kameralara yansıdı.

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